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В Австралии на берег выбросило существо, напугавшее местных жителей

Daily Mail: в Австралии на берег выбросило морских желудей, напугавших людей

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Vicki Evans/Michelle Williams Costa/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Австралии на берег выбросило необычное существо, напугавшее местных жителей, пишет Daily Mail.

Необычная находка была найдена на пляже в заливе Хорсшу, неподалеку от Порт-Эллиота. Как рассказала женщина, выгуливающая собаку, она наткнулась на эту трехметровую массу полупрозрачных стеблей, сделала несколько фото и опубликовала их в соцсетях.

Местные жители сравнивали странное существо с «вермишелью» и обратили внимание на ракушки, находящиеся на концах каждого стебля.

«Более 26 лет хожу по заливу Хорсшу — и ничего подобного я раньше не видела», — отметила одна из местных жительниц.

По информации морского эколога доктора Зои Даблдей из Университета Южной Австралии, находка оказалась скоплением морских желудей.

«Это ракообразные, которые на самом деле более близки к креветкам, чем к моллюскам», — рассказала она.

Ранее в Японии на берег выбросило 85 тонн мелкой рыбы.

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