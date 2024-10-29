В Австралии на берег выбросило существо, напугавшее местных жителей

В Австралии на берег выбросило необычное существо, напугавшее местных жителей, пишет Daily Mail.

Необычная находка была найдена на пляже в заливе Хорсшу, неподалеку от Порт-Эллиота. Как рассказала женщина, выгуливающая собаку, она наткнулась на эту трехметровую массу полупрозрачных стеблей, сделала несколько фото и опубликовала их в соцсетях.

Местные жители сравнивали странное существо с «вермишелью» и обратили внимание на ракушки, находящиеся на концах каждого стебля.

«Более 26 лет хожу по заливу Хорсшу — и ничего подобного я раньше не видела», — отметила одна из местных жительниц.

По информации морского эколога доктора Зои Даблдей из Университета Южной Австралии, находка оказалась скоплением морских желудей.

«Это ракообразные, которые на самом деле более близки к креветкам, чем к моллюскам», — рассказала она.

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