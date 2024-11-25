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В Новосибирске подожгли кабинет судебных приставов

MK.RU: в Новосибирске подожгли кабинет судебных приставов

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МЧС РФ по Новосибирской области

В Новосибирске подожгли кабинет судебных приставов. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на сообщение регионального управления МЧС.

Известно, что при пожаре в кабинете на первом этаже здания отделения Службы судебных приставов пострадали техника и мебель, людей внутри не было. Общая площадь возгорания составила 10 кв. метров. Сейчас устанавливается сумма ущерба и ведется поиск причастных к происшествию.

Отмечается, что пожар произошел утром воскресенья, 24 ноября, по адресу ул. Жуковского, 115.

До этого в Пензе двух подростков обвинили в поджоге вышек сотовой связи за 20 тыс. рублей. По предварительной информации, студент и школьник списались в одном из мессенджеров с неизвестным, который обещал заплатить им 20 тысяч рублей за поджоги.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о теракте, юношам может грозить до 20 лет заключения.

Ранее в Санкт-Петербурге пристав записался на стрижку, чтобы взыскать со стилиста ₽205 тысяч.

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