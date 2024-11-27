Минюст потребовал закрыть «Лигу развития науки и образования»

Министерство юстиции России обратилось в Пресненский суд Москвы с иском о прекращении деятельности некоммерческой организации (НКО) «Лига развития науки и образования» из-за нарушений законодательства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы административного дела, которое поступило в суд.

Речь в документах идет о прекращении деятельности и исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра.

«Административный истец: Министерство юстиции Российской Федерации, административный ответчик: МОО «Лига развития науки и образования», — заявили в суде.

Дата судебного заседания на данный момент не назначена.

По словам осведомленного источника РИА Новости, причиной для иска стали выявленные нарушения законодательства РФ об общественных объединениях в ходе контроля за НКО, а именно: непредставление лигой в Минюст на протяжении нескольких лет и до настоящего времени ответов об объеме полученных от иностранного источника денежных средств и другого имущества, о целях их расходования и использования иного имущества. Кроме того, с 2022 года организация не передавала информацию о продолжении деятельности.

21 ноября стало известно, что Министерство юстиции РФ обратилось с административным иском в Хамовнический суд Москвы с требованием прекратить деятельность Общероссийской общественной организации «Народно-патриотическое объединение «Родина». Отмечалось, что «Родина» с 2022 года не передавала в Минюст информацию о продолжении своей деятельности, а также отчеты.

Ранее Генеральная прокуратура РФ потребовала запретить «Форум свободных государств постРоссии».