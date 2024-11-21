Суд попросили прекратить деятельность «Народно- патриотического объединения «Родина»

Министерство юстиции РФ обратилось с административным иском в Хамовнический суд Москвы с требованием прекратить деятельность Общероссийской общественной организации «Народно-патриотическое объединение «Родина». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Ведомство обратилось в суд с административным иском о прекращении объединения, а также исключении сведений о некоммерческой организации из госреестра.

В публикации отмечается, что «Родина» с 2022 года не передавала в Минюст информацию о продолжении своей деятельности, а также отчеты.

Заседание по рассмотрению иска было назначено на 3 декабря 2024 года, говорится в публикации.

6 ноября сообщалось, что министерство юстиции РФ подало иск против Союза общественных организаций «Международная лига трезвости и здоровья», потребовав у суда исключить сведения о некоммерческой организации из государственного реестра и прекратить ее деятельность на территории страны.

Ранее Генеральная прокуратура РФ потребовала запретить «Форум свободных государств постРоссии».