В российском регионе упразднили три городских округа

В Приморском крае из-за низкой плотности населения упразднили три городских округа, они станут муниципальными округами. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона.

В пресс-службе отметили, что приморские депутаты приняли соответствующий законопроект в связи с требованиями федерального законодательства, согласно которым плотность населения на территории городского округа должна в пять раз или более превышать среднюю плотность населения в России, то есть быть не менее 42,5 человека на квадратный километр. Кроме того, необходимо, чтобы в городах или городских населенных пунктах проживало две трети населения территории.

Как заявили в пресс-службе, Дальнегорский, Партизанский и Лесозаводский городские округа не соответствуют данным условиям.

«Законопроект предусматривает наделение их статусом муниципальных округов», — сказано в сообщении.

Заместитель председателя комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничества заксобрания края Сергей Ищенко пояснил, что по сути речь идет о только переименовании городских округов. По его словам, из-за преобразования не изменятся бюджетная обеспеченность территорий, зарплаты жителей и границы этих муниципальных образований.

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