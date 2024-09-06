Из-за нехватки мест британских заключенных могут перевести в тюрьмы Эстонии

В связи с нехваткой мест в своих тюрьмах Великобритания рассматривает возможность отправки заключенных в Эстонию. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

В публикации отмечается, что «в рамках планов, рассматриваемых министрами для решения кризиса переполненности тюрем в Британии» преступники могут начать отбывать срок в эстонских тюрьмах. Для казны Соединенного королевства это выгодно: в Англии и Уэльсе содержание одного заключенного сейчас обходится в £50 тысяч в год, в то время как в прибалтийской стране на то же самое будет тратиться от £10 тысяч до £20 тысяч в год. Строительство новых тюрем в Британии тоже недешево и оценивается в 600 тысяч фунтов на одного заключенного.

Впервые о подобной инициативе стало известно осенью 2023 года во время пребывания у власти консерваторов во главе с Риши Сунаком. Сообщалось, что правительство Великобритании ведет переговоры по этому вопросу с Эстонией и рядом других европейских стран.

В истории Британской империи подобные практики уже существовали: например, в XVIII-XIX веках британских каторжников массово ссылали отбывать наказание в Австралию.

8 июля сообщалось, что из-за критической переполненности тюрем премьер-министр Британии Стармер намерен освободить 40 тысяч заключенных. Выпустить на свободу планировали тех, кто попал в заключение за преступления, не связанные с сексуальным насилием или терроризмом.

Ранее сообщалось, что для наказания всех причастных к массовым протестам в Великобритании суды переведены на круглосуточный режим работы.