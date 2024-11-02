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В России увеличат размер выплаты за один день больничного

«Известия»: максимальный размер за день больничного составит 6,8 тысячи рублей

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Александр Кряжев/РИА Новости

В ближайшие годы в России увеличат размер выплаты за один день больничного более чем в полтора раза. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минтруд.

По информации издания, в 2026 году максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит 207,6 тысячи рублей в месяц, что примерно эквивалентно 6,8 тысячи рублей в день.

В настоящее время россияне за один день больничного получают до 4 тысяч рублей, однако в следующем году эта сумма увеличится до 5,7 тысячи рублей. Таким образом, в 2026 году размер компенсации увеличится в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом и на 20% по сравнению с 2025 годом.

В Минтруде такие изменения объяснили ростом зарплат в России. При этом размер выплаты определяется для каждого сотрудника отдельно, учитывая его стаж работы и уровень дохода. Предельная сумма компенсации по больничному доступна тем, чей доход превышает 200 тысяч рублей, а стаж работы составляет не менее восьми лет. В случае если сотрудник проработал менее пяти лет, ему полагается выплата в размере 60% от его среднего заработка за последние два года. Если стаж работы составляет от пяти до восьми лет, то размер компенсации увеличивается до 80%.

В начале октября член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова предложила не отпускать простудившихся сотрудников на два-три дня лечения без больничного листа. По ее мнению, такое действие является неоднозначным, поскольку может повлиять не только на рабочий процесс, но и на здоровье людей.

Ранее россиянам объяснили, какие дополнительные выплаты им положены при увольнении.

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