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Россиянам раскрыли, когда выгоднее всего брать больничный

Юрист Меркулов: больничный выгодно оформлять при стабильно высокой зарплате

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Больничный покроет большую часть зарплаты сотрудника, если его доход за последние два года был стабильно высоким, рассказал директор практики организационного развития КСК ГРУПП, кандидат юридических наук Михаил Меркулов. Его слова приводит News.ru.

«Больничный выгодно брать в случаях, когда человеку предстоит длительное лечение, а доход за последние два года был стабильно высоким. Тогда пособие поможет компенсировать значительную часть зарплаты», — отметил Меркулов.

Также юрист посоветовал по возможности брать больничный в конце года. В это время предельная база для начисления взносов уже исчерпана и размер выплат будет максимальным, пояснил он.

Кроме того, Меркулов рекомендовал не отказываться от больничного в период сезонных заболеваний. Полноценное восстановление важнее минимальных потерь в доходах, подчеркнул эксперт.

Скоро в России увеличат размер выплаты за один день больничного. С 2026 года максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности вырастет с текущих 4 тыс. рублей до 6,8 тыс. рублей в сутки.

Ранее россиянам назвали способ получить деньги за больничный после увольнения.

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