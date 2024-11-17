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У побережья Камчатки произошло землетрясение

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

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Depositphotos

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло ночью у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

«Расстояние от очага до Петропавловска-Камчатского 102 километра», — говорится в сообщении.

По данным Камчатского филиала, эпицентр сейсмособытия находился на глубине 47,6 километра.

Интенсивность подземных полчков, которая ощущалась в Петропавловске-Камчатском, составила три балла. Угроза цунами в регионе не объявлялась, информация о разрушениях не поступала.

До этого возле острова Новая Британия, у берегов Папуа — Новой Гвинеи, произошло землетрясение магнитудой 5,2. Очаг залегал на глубине 82 км. Ближайший к эпицентру населенный пункт — город Кокопо, административный центр провинции Восточная Новая Британия. Кроме того, землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Тихоокеанского побережья Мексики.

Ранее в нескольких населенных пунктах Приангарья ощутили землетрясение.

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