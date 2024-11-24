Названы три самых популярных схемы мошенничества в 2024 году

В 2024 году наиболее распространенными видами мошенничества стали взлом аккаунта на «Госуслугах», схема Fake Boss и звонок от якобы силовых структур. Об этом РИА Новости сообщил директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

Глава департамента отметил, что на схему обмана через «Госуслуги» приходится порядка 40% случаев мошенничества. По словам Велигодского, злоумышленники нашли способ трансформировать ее.

В частности, жертве отправляют письмо, в котором предупреждают о попытке подозрительного входа на портал. В сообщении указывается номер телефона мошенников, по которому необходимо позвонить для решения ситуации. После звонка жертва начинает верить, что разговаривает со службой безопасности «Госуслуг», из-за чего делает все, что ей говорят, отметил представитель Сбербанка.

Накануне эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова рассказала, что мошенники начали реализовывать новую схему кражи данных через мессенджер Telegram, рассылая сообщения с вредоносной программой. С ее помощью злоумышленники могут получить доступ к различным сведениям, в том числе приложениям онлайн-банков.

Ранее эксперт назвал страну, которую чаще других атакуют хакеры.