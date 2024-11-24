Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы три самых популярных схемы мошенничества в 2024 году

Сбербанк назвал три самых распространенных схемы мошенничества в 2024 году

close
Shutterstock

В 2024 году наиболее распространенными видами мошенничества стали взлом аккаунта на «Госуслугах», схема Fake Boss и звонок от якобы силовых структур. Об этом РИА Новости сообщил директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

Глава департамента отметил, что на схему обмана через «Госуслуги» приходится порядка 40% случаев мошенничества. По словам Велигодского, злоумышленники нашли способ трансформировать ее.

В частности, жертве отправляют письмо, в котором предупреждают о попытке подозрительного входа на портал. В сообщении указывается номер телефона мошенников, по которому необходимо позвонить для решения ситуации. После звонка жертва начинает верить, что разговаривает со службой безопасности «Госуслуг», из-за чего делает все, что ей говорят, отметил представитель Сбербанка.

Накануне эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова рассказала, что мошенники начали реализовывать новую схему кражи данных через мессенджер Telegram, рассылая сообщения с вредоносной программой. С ее помощью злоумышленники могут получить доступ к различным сведениям, в том числе приложениям онлайн-банков.

Ранее эксперт назвал страну, которую чаще других атакуют хакеры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами