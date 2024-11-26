Россиянин пытался помочь в раскрытии преступления и отдал мошенникам 35 млн рублей

В Нижневартовске мужчина решил принять участие в задержании мошенников, но отдал им 35 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, пожилому мужчине позвонили неизвестные, которые представились «сотрудниками» Пенсионного фонда и банка. Они убедили пенсионера, что его данные попали к мошенникам, и предложили ему помочь поймать злоумышленников.

Россиянин поверил аферистам и стал выполнять их инструкции. Так, мужчина поехал в Москву и там передал курьеру преступников 35 млн рублей.

Вернувшись в Нижневартовск, он посетил отделение своего банка. Там он понял, что его обманули.

До этого в Башкирии местный житель испугался выдуманных мошенников и лишился 16 млн рублей, отдав их настоящим аферистам. Злоумышленники убедили его «взять встречный кредит» и перевести средства на «безопасный счет».

Ранее в Таиланде арестовали мошенника, крадущего банковские данные из прямо из машины.