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Жителя Ивановской области приговорили к тюремному сроку за подготовку к госизмене

Жителя Шуи приговорили к 7 годам колонии за попытку поехать воевать против РФ

Жителю Шуи в Ивановской области огласили приговор за подготовку к госизмене и призывы к терактам. Об этом сообщил Telegram-канал «Иваново. Происшествия» со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, 30-летний мужчина сам связался с представителем иностранной спецслужбы через запрещенную в России соцсеть. Он собирался приехать на Украину и воевать против ВС РФ. Для этого он купил предметы военной экипировки. Однако его задержали.

В итоге суд назначил россиянину семь лет колонии строгого режима.

Накануне жительнице Запорожской области вынесли приговор в рамках дела о госизмене. По версии следствия, она в августе 2023 года передавала кураторам из министерства обороны Украины данные о передвижении транспорта ВС РФ. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Суд признал фигурантку виновной и приговорил к 14 годам лишения свободы, срок она будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Ранее московский пенсионер испугался обвинений в госизмене и отдал мошенникам 24 млн рублей.

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