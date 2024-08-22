Суд приговорил крымчанина к 13 годам колонии за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил жителя поселка Гурзуф к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным суда, мужчина 1994 года рождения собирал и передавал противнику информацию, которая может быть использована против российской армии. Суд квалифицировал его действия по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Мужчина проведет в колонии строгого режима 13 лет, также его обязали выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей. После того, как подсудимый покинет колонию, его передвижение будет ограничено на 1 год 6 месяцев.

Рассмотрение уголовного дела против крымчанина проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела с грифом «гостайна».

21 августа сообщалось, что россиянка вступила в террористическую организацию и отправляла ей данные, которые сторона могла использовать против безопасности РФ. Женщину приговорили к 11 годам колонии.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму агентов ГУР.