Суд Одессы не стал наказывать чиновницу, обматерившую и побившую водителя автобуса

Суд Одессы решил не наказывать чиновницу местной мэрии Наталью Смертенюк, которая обматерила и побила водителя автобуса за отказ остановить машину в нужном ей месте. Об этом сообщает «Страна.ua».

Суд пришел к выводу, что совершенный Смертенюк поступок не несет большой общественной опасности, а ее действия не привели к ущемлению чьих-либо интересов. По этой причине чиновница была освобождена от административной ответственности, а наказание ограничилось устным замечанием.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Одессе 5 октября и вызвал резонанс в социальных сетях. Видеозапись конфликта женщины и водителя автобуса была опубликована в одесских пабликах. Пассажирка (Наталья Смертенюк) в нецензурных выражениях и весьма агрессивной манере требовала у шофера остановить на вокзале и в итоге стала бить его прямо во время движения автобуса. Это возымело эффект, водитель выпустил скандальную пассажирку наружу.

30 октября сообщалось, что Киевский районный суд Одессы оштрафовал одесского военкома за то, что тот требовал у мужчины на улице взятку в размере $4000 за невручение повестки. Размер штрафа составил 80 тысяч гривен (около 190 тысяч рублей. — «Газета.Ru»).

Ранее сообщалось, что под Одессой неизвестный в балаклаве избил военкома и скрылся.