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Одесский военком потребовал от мужчины на улице $4000 за невручение повестки

«Страна.ua»: в Одессе военком требовал от мужчины $4000 за невручение повестки

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Shutterstock

Киевский районный суд Одессы оштрафовал одесского военкома за то, что тот требовал с мужчины на улице $4000 за невручение повестки. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные судебного реестра.

Представитель территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) обменялся телефонами с призывником и встретился с ним через некоторое время, чтобы получить $1000. Затем они снова договорились о встрече, но на этот раз военкома задержали.

Отмечается, что военком был оштрафован на 80 тысяч гривен (около 190 тысяч рублей. — «Газета.Ru»).

28 октября сообщалось, что в Житомирской области украинцы отбили молодого мужчину от сотрудников территориального центра комплектования и попали на видео. На предоставленной видеозаписи мужчину пытаются скрутить несколько сотрудников ТЦК на рынке, однако за него вступаются местные торговцы, после чего начинается непродолжительная драка. Под нецензурную брань украинцы успешно отбивают мужчину, который скрывается в толпе.

26 октября жители Одессы устроили бунт против сотрудников территориального центра комплектования, которые пришли с облавой на местный рынок. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-президент Украины заявил о растущем недовольстве из-за мобилизации.

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