Тамаре Эйдельман грозит второй штраф по иноагентскому делу

Таганский суд Москвы принял административное дело, заведенное в отношении историка Татьяны Эйдельман, которой грозит второй штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы инстанции.

«Привлекаемое лицо: Эйдельман Т. Н. по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дату рассмотрения дела пока не назначили.

В июне против Эйдельман возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Заслуженная учительница РФ опубликовала на своем YouTube-канале несколько видео с противоречивым содержанием, после чего в ее отношении началась проверка. По этой статье, живущей в Португалии Эйдельман грозит до пяти лет лишения свободы. Однако адвокат Александр Бенхин считает, что таким сроком дело не ограничится. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В марте Эйдельман оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Ранее экс-премьера России оштрафовали за нарушение закона о деятельности иноагентов.