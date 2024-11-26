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Судьба «Суперджета», севшего в Анталье с возгоранием, пока не решена

Для Superjet 100, севшего в Анталье с возгоранием, будет проведена дефектация

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Решение о дальнейшей судьбе самолета Superjet 100, севшего в Анталье с возгоранием топлива, будет принято после окончания процедуры дефектации. Об этом со ссылкой на исполнительного директора компании Эдуарда Теплицкого сообщает «Интерфакс».

Теплицкий пояснил, что пожара на самом самолете не было: «горело авиатопливо из деформированного топливного бака, которое разлилось на бетон». Причина ЧП будет установлена по окончании работы комиссии по расследованию.

Он также отметил, что сумма ущерба компании от случившегося в настоящее время не установлена, но самолет застрахован.

Возгорание при посадке Sukhoi Superjet 100 в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях.

Подробнее об этом — в материале «Газеты. Ru».

Ранее в «Ростехе» призвали не демонизировать Superjet.

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