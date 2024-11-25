Сдвиг ветра и ошибки пилота. Что известно о сгоревшем Sukhoi Superjet в Турции ОАК: гендиректор «Яковлева» и управляющий директор «Туполева» покидают свои посты

Основными версиями причин возгорания российского SSJ-100 в Анталье на данный момент остаются сдвиг ветра или ошибка пилота (или и то, и другое). Все системы самолета сработали штатно. Расследованием инцидента займется министерство транспорта и инфраструктуры Турции. Ущерб авиакомпании «Азимут» от потери самолета оценивается в 2–3 млрд рублей.

Причины ЧП

Грубая посадка самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье, прилетевшего из Сочи, произошла из-за сдвига ветра, сообщили в пресс-службе «Азимута».

«При посадке самолета авиакомпании Азимут, выполнявшего рейс А45051 Сочи — Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка. Командир принял решение об эвакуации по надувным трапам», — говорится в комментарии компании.

Источник «Коммерсанта» утверждает, что следствие также прорабатывает версию об ошибке пилота.

SHOT тоже пишет о возможной ошибке пилота: сильный ветер действительно немного сдвинул самолет, но 50-летний КВС командир воздушного судна Владимир Ч. не успел на это среагировать и посадить судно по инструкции. Борт долго кружил над аэропортом, не учитывая скорость порывистого ветра.

По результатам доследственных действий может быть возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Источник ТАСС в авиаотрасли сообщил, что системы самолета Sukhoi Superjet 100 сработали штатно, несмотря на удар левым двигателем о полосу.

«Из-за сдвига ветра самолет очень жестко ударился о полосу. Системы Superjet сработали штатно, в том числе штатно отделились кронштейны левой стойки шасси. Это заложено конструктивно в целях безопасности, чтобы топливные баки остались целы. Левый двигатель, судя по всему, задел полосу и начал терять топливо. Потом произошло возгорание — от искр, которые шлейфом летели за самолетом», — пояснил он.

В пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета заявили, что расследовать причины ЧП будет министерство транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики (UEIM).

Ущерб в 2–3 млрд рублей

Источник ТАСС на страховом рынке сообщил, что после инцидента Sukhoi Superjet 100 уничтожен.

«С учетом возраста борта ущерб может составить до 2–3 млрд рублей», — рассказал собеседник агентства.

Ответственность авиакомпании «Азимут», которой принадлежал самолет, застрахована в АО «Альфастрахование».

Отставки в ОАК

После жесткой посадки самолета в Анталье гендиректора производителя Superjet, гендиректора ПАО «Яковлев» Андрея Богинского отправили в отставку, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной компании (ОАК). Кроме того, своего поста лишился управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

Функции врио главы предприятия будет исполнять гендиректор ОАК Вадим Бадеха, а управляющего директора «Туполева» — замглавы ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев.

«Передача управления на уровень головной компании ОАК позволит сконцентрировать все ресурсы корпорации на выполнении конкретных задач по своевременной сертификации и запуску серийного производства линейки отечественных гражданских лайнеров», — отметили в компании.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в авиаотрасли, отставка Богинского может быть связана с его будущим переходом в правительство. Другой собеседник газеты рассказал, что его могли уволить по указанию премьер-министра Михаила Мишустина «за провал программы гражданской авиации».

Что спасло пассажиров

Самолет Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из Сочи в Анталью и загорелся сразу после жесткого приземления в турецком аэропорту вечером 24 ноября. На борту находились 89 пассажиров, среди них девять несовершеннолетних и шесть членов экипажа.

По данным SHOT, пилот остановил самолет в 150 метрах от пожарной части, поэтому спасатели приступили к тушению пожара меньше, чем через минуту после остановки судна. Никто из находившихся на борту не пострадал, эвакуация была проведена по надувным трапам. При этом, по данным SHOT, пассажиры после начала пожара потеряли целую минуту при эвакуации, потому что стали забирать свою ручную кладь с полок и не выпускали соседей сзади. Кроме того, в салоне не было света — двигаться приходилось наощупь.

Несмотря на то, что никто не пострадал, туристы готовят коллективный иск против авиакомпании «Азимут», они жалуются на недостаточную поддержку и на то, что в результате происшествия надышались угарным газом.