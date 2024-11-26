Опрос показал, что 2,5 млн жителей Польши живут в нищете

Около 2,5 млн жителей Польши испытывают крайнюю нужду и живут на половину принятого в стране социального минимума. Об этом со ссылкой на польское социологическое исследование «Отчет о бедности» сообщает РИА Новости.

Из документа следует, что 2,5 млн поляков пребывают в крайней нищете, то есть их доходы не позволяют тратить на свои нужды более 29 злотых ($7,2) в день. Около полумиллиона из них — дети, а 400 тысяч — пенсионеры. В 2023 году число таких граждан выросло с 4,6% до 6,6%.

По данным исследования, доля более обеспеченных, но небогатых поляков составляет почти половину населения страны. Эти люди живут на пороге так называемого социального минимума, который составляет 57 злотых ($14,2) в день на одного человека в домохозяйстве.

По мнению опрошенных граждан, понятие «достойная жизнь» главным образом включает в себя покупку основных продуктов (83% ответов), необходимых лекарств (82%) и возможность оплачивать домашние расходы (81%).

Исследование проводилось на общенациональной выборке 1040 человек в возрасте 18 лет и старше 11-14 октября 2024 года методом прямого интервью. Данные о погрешности не приводятся.

10 октября член Европарламента от Румынии Михай Тудосе заявил, что граждане входящих в Евросоюз стран находятся в состоянии энергетической бедности из-за скачка цен на электроэнергию. По словам депутата, лишь четверть граждан стран-участниц Евросоюза считают, что власти приняли достаточные меры для обеспечения выгоды населению от более доступных цен на энергию.

Ранее сообщалось, что Евросоюз вложит €1 млрд в развитие украинского ВПК.