В ЕС заговорили об энергетической бедности граждан

Граждане входящих в Евросоюз стран находятся в состоянии энергетической бедности из-за скачка цен на электроэнергию в регионе, заявил член Европарламента от Румынии Михай Тудосе. Его слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на обращение евродепутата к Европейской комиссии.

«53% европейцев призывают ЕС помочь домохозяйствам, живущим в условиях энергетической бедности», — отметил Тудосе.

По словам евродепутата, лишь четверть граждан стран-участниц Евросоюза считают, что власти приняли достаточные меры для обеспечения выгоды населению от более доступных цен на энергию.

Тудосе также указал на то, что многие потребители начали приспосабливаться к новой модели потребления энергии за счет утепления домов и установки солнечных батарей.

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