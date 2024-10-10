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В ЕС заговорили об энергетической бедности граждан

Евродепутат Тудосе заявил об энергетической бедности жителей Евросоюза

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Depositphotos

Граждане входящих в Евросоюз стран находятся в состоянии энергетической бедности из-за скачка цен на электроэнергию в регионе, заявил член Европарламента от Румынии Михай Тудосе. Его слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на обращение евродепутата к Европейской комиссии.

«53% европейцев призывают ЕС помочь домохозяйствам, живущим в условиях энергетической бедности», — отметил Тудосе.

По словам евродепутата, лишь четверть граждан стран-участниц Евросоюза считают, что власти приняли достаточные меры для обеспечения выгоды населению от более доступных цен на энергию.

Тудосе также указал на то, что многие потребители начали приспосабливаться к новой модели потребления энергии за счет утепления домов и установки солнечных батарей.

Эксперты предупреждают, что мировой энергетический кризис может затянуться из-за отсрочки СПГ-проектов.

Ранее в ЕС рассказали о лазейке для поставок российского газа в Европу.

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