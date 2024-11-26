Палестинский хирург рассказал об условиях в израильской тюрьме

Палестинский хирург Аль Серра в интервью RT рассказал об условиях содержания в израильской тюрьме. По словам врача, в марте 2024 года его вместе со всеми сотрудниками больницы в Хан-Юнисе арестовали солдаты ЦАХАЛ. В итоге он провел в заключении более полугода. Обвинения ему так и не были предъявлены.

«Угнетение и унижение всех — начиная с вербального и психологического насилия и заканчивая применением физического насилия, а иногда даже сексуального. Я своими глазами видел такие действия», — сообщил Серра.

Он добавил, что на допросах израильтяне пытались узнать, чем он занимался после 7 октября 2023 года.

21 ноября Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта в связи с конфликтом в секторе Газа.

В документе сообщается, что Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест за преступления против человечности и военные преступления, совершенные, как минимум, с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. Кроме того, суд отклонил аргументы Израиля, пытавшегося оспорить данное решение.

Ранее США заблокировали в ООН резолюцию о прекращении огня в Газе.