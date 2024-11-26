Население Припяти в Чернобыльской зоне отчуждения с начала СВО увеличилось с 10 до 125 тысяч человек, сообщает Telegram-канал Mash.

Авторы публикации пояснили, что причин тому несколько — территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и получение госпособий.

«Люди прописываются в радиационном гетто, чтобы укрыться от военкомов, которые есть везде, а там нет. Также, со слов правозащитников Незалежной, они хотят получить выплаты из бюджета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о 10 тысячах гривен на человека.

В Чернобыльской зоне отчуждения также встречали польских наемников и переселенцев из Днепропетровска, Одессы и Кривого Рога.

До этого старший сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Соколов говорил, что сотрудникам военкоматов на Украине надо разрешить применять физическую силу против уклонистов, а в случае необходимости — открывать огонь на поражение.

Ранее жителей Украины предупредили о возможной мобилизации «ограниченно годных» граждан.