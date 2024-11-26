Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК завершил расследование дела экс-замглавы МЧС, обвиняемого в мошенничестве

СК: завершено расследование дела о мошенничестве экс-замглавы МЧС Барышева

close
РИА Новости/МЧС РФ

Следственный комитет РФ завершил расследование по делу бывшего замглавы МЧС РФ Павла Барышева, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра МЧС РФ... Павла Барышева», — пишут представители Следкома.

Следствие считает, что в период с 2017 по 2019 год Барышев предоставил суду фальшивые документы о праве на обеспечение жильем и получил трехкомнатную квартиру в Московском регионе. Ущерб государству составил порядка 20 млн рублей. На жилье уже наложили арест.

В настоящее время обвиняемый знакомится с материалами дела. После этого документы передадут в прокуратуру на утверждение.

Президент Владимир Путин освободил Барышева от должности в мае 2021 года. Он занимал пост заместителя главы МЧС с февраля 2017 года. Причины снятия Барышева с должности не уточнялись.

Ранее МВД раскрыло подробности дела о мошенничестве экс-депутата Гольдмана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами