СК завершил расследование дела экс-замглавы МЧС, обвиняемого в мошенничестве

Следственный комитет РФ завершил расследование по делу бывшего замглавы МЧС РФ Павла Барышева, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра МЧС РФ... Павла Барышева», — пишут представители Следкома.

Следствие считает, что в период с 2017 по 2019 год Барышев предоставил суду фальшивые документы о праве на обеспечение жильем и получил трехкомнатную квартиру в Московском регионе. Ущерб государству составил порядка 20 млн рублей. На жилье уже наложили арест.

В настоящее время обвиняемый знакомится с материалами дела. После этого документы передадут в прокуратуру на утверждение.

Президент Владимир Путин освободил Барышева от должности в мае 2021 года. Он занимал пост заместителя главы МЧС с февраля 2017 года. Причины снятия Барышева с должности не уточнялись.

Ранее МВД раскрыло подробности дела о мошенничестве экс-депутата Гольдмана.