В отношении бывшего замглавы МЧС Барышева возбуждено дело о мошенничестве

СК возбудил дело против экс-замглавы МЧС России Павла Барышева, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

По версии следствия, фигурант благодаря подложным документам похитил трехкомнатную квартиру стоимостью как минимум 20 млн рублей в Московском регионе. На жилье судом наложен арест.

Следователи установили, что Барышев с 2017 по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением.

В мае 2021 года президент РФ Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС России Павла Барышева. Он занимал пост заместителя главы МЧС с 2 февраля 2017 года. Причины снятия Барышева с должности не уточнили.

В конце августа стало известно, что бывшему начальнику главка МЧС РФ по Краснодарскому краю Олегу Волынкину смягчили обвинение.

Ранее начался поиск новых фигурантов дела о коррупции в МЧС Кубани.