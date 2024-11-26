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Mash назвал предварительную причину возгорания Superjet в Турции

Mash: SSJ-100 загорелся в Анталье из-за конструктивных особенностей самолета

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Телеграм-канал «ЧП Сочи»

Самолет Sukhoi Superjet 100, по предварительным данным, загорелся в Анталье из-за конструктивных особенностей воздушного судна. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на данные Межгосударственного авиационного комитета.

По данным канала, во время посадки самолета стойки шасси могли пробить топливные баки. Авторы отметили, что аналогичная ситуация произошла в 2019 году в аэропорту Шереметьево.

«Пилот «приложил» самолет о ВВП слишком сильно, борт «запрыгал», стойка левого шасси пробила дыру в корпусе, повредив топливные баки. Вытекший керосин загорелся еще до остановки», — говорится в посте.

Возгорание Sukhoi Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях.

26 ноября в «Ростехе» заявили, что системы самолета Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Антальи, работали штатно. По данным корпорации, также правильно отработали стойки шасси.

Ранее стало известно, кто управлял загоревшимся в Анталье российским SSJ-100.

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