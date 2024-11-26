Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Ростехе» заявили, что стойки шасси загоревшегося в Анталье SJ-100 работали штатно

Ростех: стойки шасси загоревшегося в Анталье SJ-100 отработали штатно

close
Mindaugas Kulbis/AP

Системы самолета Superjet 100 «Азимута», загоревшегося при посадке в аэропорту Антальи, работали штатно, также правильно отработали стойки шасси. Об этом «Интерфаксу» рассказали в «Ростехе».

«Самолет с размаху ударился о полосу. При этом системы Superjet работали штатно, в том числе правильно отработали стойки шасси. Левый двигатель, судя по всему, получил серьезный удар», — сказал представитель корпорации.

По его словам, часть топлива вытекла из поврежденного агрегата и загорелась на взлетно-посадочной полосе.

В «Ростехе» отметили, что специальная комиссия озвучит официальные причины авиапроисшествия.

Возгорание Sukhoi Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что причиной разлива и возгорания топлива самолета SSJ-100 в Анталье мог стать сильный удар борта о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее раскрыта сумма ущерба от потери горевшего в Анталье самолета.

Все новости на тему:
Пожар на борту SSJ-100 в Анталье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами