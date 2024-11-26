Стало известно, кто управлял загоревшимся в Анталье российским SSJ-100

Российским самолетом SSJ-100, загоревшимся после посадки в Анталье, управляли командир Владимир Чернов и КВС-стажер Андрей Прядкин. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, в кабине во время рейса также находился второй пилот Дмитрий Подрубилин, выполняя роль наблюдателя. Посадкой самолета руководил Чернов, которого описывают как опытного пилота.

«Сейчас в качестве основной рассматривается версия о его (Чернова. — «Газета.Ru») ошибке: КВС не среагировал на сдвиг борта ветром, из-за чего самолет ударился о ВПП, после чего загорелся. Версия неокончательная», — говорится в сообщении.

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