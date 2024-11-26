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В Москве суд оштрафовал фонд «Свободная Якутия» за нарушение деятельности иноагента

Суд в Москве оштрафовал фонд «Свободная Якутия» на 400 тыс. рублей

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Таганский районный суд города Москвы привлек к административной ответственности фонд «Свободная Якутия» (признана в РФ нежелательной организацией) за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщили в столичной пресс-службе судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

Постановлением суда фонд был признан виновным в административном правонарушении по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 400 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

До этого суд оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за отказ ограничить доступ к информации.

В июне прошлого года Министерство юстиции Российской Федерации включило фонд «Свободная Якутия» в список иностранных агентов. Также в перечень были внесены экономист Сергей Алексашенко (признан в РФ иностранным агентом), правозащитник Лев Шлосберг (признан в РФ иностранным агентом), журналисты Светлана Прокопьева (признана в РФ иностранным агентом) и Юлия Парамонова (признана в РФ иностранным агентом). Кроме того, в список попал информационный портал «Весьма» (признана в РФ нежелательной организацией).

Ранее председателя якутского отделения «Яблока» оштрафовали за проведение митинга.

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