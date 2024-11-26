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Бойцовских собак приравняли к оружию

Верховный суд приравнял угрозу натравить бойцовскую собаку к угрозе оружием

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Adam Lawrence/moodboard/Global Look Press

Верховный суд постановил, что угроза со стороны хулигана натравить на человека собаку бойцовской породы будет приравнена к угрозе оружием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«В случаях, когда в процессе совершения хулиганства лицо использует животных, представляющих опасность для жизни или здоровья человека, содеянное с учетом конкретных обстоятельств дела может быть квалифицировано по части 2 статьи 213 УК РФ по признаку применения предмета, используемого в качестве оружия», — сообщается в решении суда.

Вместе с угрозой спустить собаку с поводка Верховный суд постановил считать угрозой использования оружия муляжи огнестрельного оружия, имитацию взрывчатых веществ и игрушечные пистолеты.

До этого владелец шпица открыл стрельбу по хозяину питбуля из-за замечания в адрес его жены.

Хозяин бойцовской породы, как заводчик собак, счел себя вправе сделать замечание хозяйке шпица, которая не торопилась успокаивать своего питомца.

Ранее россиянка обратилась в суд из-за нападения стаи собак на ее элитных кур.

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