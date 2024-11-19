Владелец шпица открыл стрельбу по хозяину питбуля из-за замечания в адрес его жены

В Петербурге конфликт между владельцами питбуля и хозяевами шпица закончился агрессией со стороны последних. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как рассказал мужчина, который считает себя в этой истории потерпевшим, около недели назад он выгуливал своего питбуля на Заневском проспекте. В этот момент к его собаке подбежал шпиц, который был без поводка, и, по словам петербуржца, «провоцировал тявканьем» его пса. Хозяин бойцовской породы как заводчик собак счел себя вправе сделать замечание хозяйке шпица, которая не торопилась успокаивать своего питомца. Собачники поругались, но разошлись.

Конфликт получил продолжение 18 ноября, когда на хозяина питбуля и его жену из кустов вышел мужчина, супруг владелицы шпица, и сначала распылил в пару баллончик, а затем, как утверждает потерпевший, стрелял в воздух из травматического пистолета. Владелец питбуля отметил, что его жена получила химический ожог глаз, ей потребовалась помощь медиков.

Ранее россиянка обратилась в суд из-за нападения стаи собак на ее элитных кур.