Таксиста, который спасал людей на пожаре в екатеринбургской больнице, выдворят из России

Таксиста-мигранта, спасавшего людей на пожаре в екатеринбургской больнице, решили выдворить из России. Такая информация появилась на сайте Железнодорожного суда Екатеринбурга.

Гражданин Кыргызстана Султан Абдумаликов работал таксистом в Екатеринбурге, не имея трудового договора. Днем 18 ноября он заметил пламя на крыше поликлиники №2, которая находится на территории Центральной городской клинической больницы №3, и не смог проехать мимо. Как стало известно позднее, пожар произошел из-за загоревшегося во время ремонтных работ утеплителя, из здания эвакуировали порядка 350 человек, включая 50 детей.

В результате пострадал один человек, его госпитализировали. Сообщалось, что им оказался именно Абдумаликов, который помог вывести пожилых пациентов на улицу, а затем вернулся в горящее здание, поднялся на второй этаж и вышел на крышу, чтобы помогать сотрудникам поликлиники с тушением пожара. Когда на место прибыли пожарные, иностранец уже потерял сознание, надышавшись дымом.

Судьба таксиста решилась через три дня. Его задержали, и 21 ноября судья Татьяна Наделяева признала иностранца виновным в нарушении режима проживания в РФ, выразившемся в отсутствии документов, подтверждающих право на проживание в РФ. Теперь, согласно КоАП, ему предстоит пройти обязательную процедуру выдворения из России. Сейчас он находится в центре временного содержания иностранных граждан и надеется оспорить решение суда.

Ранее Россия отказала во временном убежище журналистке, покинувшей Афганистан из-за талибов (организация запрещена в России).