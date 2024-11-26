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Комментатору Рабаданову окажут медпомощь

Арестованному спортивному комментатору Рабаданову окажут медпомощь из-за травмы

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Ramazan Rabadanov/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дагестанскому спортивному комментатору Рамазану Рабаданову, который попал в СИЗО по делу о незаконном хранении оружия, окажут медицинскую помощь — мужчина был травмирован во время ареста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии республики (ОНК) Шамиля Хадулаева.

«Он проинформировал нас, в частности, о состоянии своего здоровья, так как у него непереносимость лактозы и безглютеновая диета. Также в момент его задержания ему повредили шейные позвонки, и ему срочно нужна помощь в их восстановлении специальным медицинским оборудованием, так как он ни одну ночь с момента задержания нормально спать не может», — рассказал Хадулаев.

Он добавил, что сотрудникам СИЗО №1 будет передана просьба об оказании специализированной помощи. Хадулаев отметил, что у Рабаданова и его сокамерников нет других жалоб на содержание в СИЗО.

До этого в суде Махачкалы следователь заявил, что у комментатора Рамазанова Рабаданова был револьвер.

Ранее была названа причина задержания в Махачкале Рабаданова.

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