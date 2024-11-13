В Херсонской области скорая подверглась атаке со стороны украинских войск

Украинские военнослужащие нанесли удар по машине скорой медицинской помощи в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, автомобиль подвергся атаке в селе Новая Збурьевка. Транспортное средство получило существенные повреждения, однако удалось обойтись без пострадавших.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли город Каховку. После этого в населенном пункте выявили повреждение сразу двух газопроводов.

«В результате 90 человек остались без газоснабжения», — подчеркнул глава российского субъекта.

Он добавил, что сотрудники аварийных служб должны приступить к восстановительным работам в ближайшее время.

10 ноября агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по населенным пунктам на левом берегу реки Днепр в Херсонской области. При этом 11 атак были зафиксированы ночью, и еще 19 — в светлое время суток. Всего обстрелам подверглись девять населенных пунктов, включая Новую Каховку и Днепряны.

Ранее в Херсонской области при обстреле со стороны украинских войск пострадали два человека.