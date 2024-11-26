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Некомплект личного состава МВД за полгода увеличился на 20 тыс. человек

Представитель МВД Волк: некомплект личного состава ведомства приблизился к 20%

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Global Look Press

Некомплект личного состава органов внутренних дел РФ на 1 ноября текущего года составил 173,8 тыс. человек, или 18,8% от штатной численности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В публикации подчеркивается, что в мае 2024 года некомплект сотрудников составлял 152 тысячи человек.

По ее словам, несмотря на некомплект и возрастающую нагрузку на личный состав, подразделения ведомства продолжают решать поставленные задачи по обеспечению правопорядка, борьбе с преступностью, а также защите прав и свобод граждан, добавила Волк.

Она подчеркнула, что за прошедшие 10 лет повысилась раскрываемость многих составов преступлений против личности и собственности.

В августе заместитель главы МВД России Владимир Кубышко заявил, что нехватка личного состава в ведомстве в настоящее время огромная, особенно в регионах. Он подчеркнул, что все оставшиеся сотрудники самоотверженно выполняют свои задачи.

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