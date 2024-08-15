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В МВД России заявили об огромной нехватке личного состава

Замглавы МВД Кубышко сообщил об огромной нехватке личного состава

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Александр Кряжев/РИА Новости

Нехватка личного состава в министерстве внутренних дел (МВД) в настоящее время огромная, особенно в регионах. Об этом на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил заместитель главы ведомства Владимир Кубышко, передает ТАСС.

«Вот представьте себе, я посещаю райотделы в российской глубинке и выясняю, что вместо 12 оперативников работают четыре. Вместо восьми следователей работают два. Участковых из 40 осталось шесть. Огромный некомплект», — заявил Кубышко.

Он подчеркнул, что все оставшиеся сотрудники самоотверженно выполняют свои задачи. «Когда с ними разговариваешь, то все понимают, в каком положении находится наша страна», — добавил замглавы МВД.

В мае глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что проблема нехватки личного состава в министерстве внутренних дел РФ за последнее время усугубилась.

Он уточнил, что на тот момент в МВД РФ не хватало 152 тыс. сотрудников. Это количество является усредненным показателем по всем регионам страны, подчеркнул Колокольцев. В качестве примера чиновник привел ситуацию в Москве. По его словам, в российской столице некомплект участковых уполномоченных полиции достигает 75%.

Ранее ФСБ пресекла подготовку теракта на объекте МВД.

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