В российском регионе около 20 населенных пунктов остались без света

В Тверской области 20 населенных пунктов остались без электроснабжения. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей.

По данным канала, электричество отключили 20 и 21 ноября. С 25 ноября жители населенных пунктов не могут воспользоваться мобильной связью, им доступны только экстренные вызовы.

Мужчина по имени Иван, чьи родители проживают в деревне Аксеново, рассказал, что в результате обильных снегопадов дороги к домам были завалены снегом и деревьями. В связи с этим в населенный пункт перестали приезжать автолавки.

«Вчера на внедорожнике еле проехали, довезли в деревню старикам минимальный набор продуктов. В деревне всего 10 человек, включая трех инвалидов, один из которых не ходит», — сказал мужчина.

В администрации Тверской области заявили, что специалисты не могут расчистить дороги, так как у них «нет машин», отметили авторы материала.

24 ноября сообщалось, что Москву, Московскую, Калужскую и Тверскую области накрыл балканский циклон «Каэтано». В столице и Подмосковье был сильный снегопад и ветер с порывами до 15 м/с. В Калужской области из-за ветра падали деревья, а в Тверской — снегопад повредил линии электропередачи.

Ранее снежный циклон принес в Благовещенск рекордные почти за 100 лет осадки.