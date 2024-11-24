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От «Каэтано» пострадали несколько регионов России

«Вести»: циклон «Каэтано» накрыл Московскую, Тверскую и Калужскую области

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Балканский циклон «Каэтано» накрыл не только Москву и Московскую область, но и Калужскую и Тверскую области в центральной части страны. Об этом сообщают «Вести».

По данным канала, в столице и Подмосковье был сильный снегопад и ветер с порывами до 15 м/с. На видео в Telegram «Вести» можно увидеть, что в Калужской области из-за ветра падают деревья, а в Тверской — снегопад повредил линии электропередач.

В центре погоды «Фобос» рассказали, что циклон «Каэтано» принес в столицу в субботу, 23 ноября, более 20% ноябрьской нормы осадков. В Москве сформировался снежный покров, мокрый снег налипал на ветви деревьев и провода, а на дорогах образовался снежный накат и гололедица. На фоне снегопада в столичных аэропортах ухудшилась видимость: в Домодедово — до 1300 м, во Внуково — до 1200 м, а в Шереметьево — до 900 м.

По словам Евгения Тишковца, такая погода точно соответствует климатической норме для 23 ноября.

Ранее синоптик пообещал «несладкую погоду» южным регионам России.

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