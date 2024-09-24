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Госдума приняла проект закона о штрафах за плохое содержание животных

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за плохое содержание животных

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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, вводящий административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Об этом сообщает ТАСС.

Новой статьей будет дополнен Кодекс об административных правонарушениях. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных влечет предупреждение или наложение административного штрафа на от 1,5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей.

Полномочиями по рассмотрению дел о таких правонарушениях наделяются органы исполнительной власти регионов РФ.

С 1 сентября, согласно постановлению правительства, началась обязательная маркировка кормов для животных и ветеринарных препаратов. С 1 октября стартует нанесение маркировки для производителей и импортеров ветпрепаратов, а также на сухие корма и лакомства. Обязательная маркировка влажных кормов для домашних животных начнется лишь с 1 марта 2025 года.

Ранее дагестанский зоопарк уличили в жестком обращении со львами.

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