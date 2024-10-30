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Посла Финляндии вызвали в МИД России

Посла Финляндии вызвали в МИД России после ареста недвижимости РФ

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Илья Питалев/РИА Новости

Министерство иностранных дел России вызвало посла Финляндии Марию Лиивала. Об этом говорится в сообщении МИД.

Ей был заявлен решительный протест в связи с арестом финской службы судебных приставов 45 принадлежащих РФ объектов недвижимости в Финляндии, включая используемые посольством России в служебных целях и защищенных дипломатическим иммунитетом.

«Российская сторона потребовала от финской пересмотреть в кратчайшие сроки это нелегитимное решение», — сказано в тексте.

Отмечается, что российская сторона готова рассмотреть ответные меры в отношении Хельсинки. Также МИД России обратил внимание, что МИД Финляндии официально не реагировал на российские ноты протеста.

29 октября появилась информация о том, что в Финляндии был наложен арест на российские государственные активы на сумму €4 млрд. Под арест попали Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, а также не менее пяти других объектов недвижимости, принадлежащих России. Предполагается, что это решение связано с иском украинской энергетической компании «Нафтогаз».

Ранее в Крыму пригрозили «поискать» и национализировать финскую собственность на полуострове.

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