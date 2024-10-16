В Крыму 71-летнего пенсионера задержали за комментарии в «Одноклассниках»

В Крыму задержали 71-летнего мужчину, оставлявшего дискредитирующие российскую армию комментарии в «Одноклассниках». Видео с моментом задержания опубликовал Telegram-канал «Крымский СМЕРШ».

Сотрудники центра «Э» пришли домой к жителю села Войково в Ленинском районе Крыма. Мужчина 1953 года рождения сам открыл им дверь.

«Дедуль, к стеночке подходи», — заявили хозяину силовики, едва попав в квартиру.

Движение «Смерш», ведущее собственный «реестр русофобов, укронацистов и предателей Родины», сообщило, что пенсионер оскорблял в «Одноклассниках» президента России и поддерживал ВСУ. Его также обвинили в дискредитации армии.

«Составлены протоколы, материалы направлены в суд», — говорится в публикации.

До этого за дискредитацию армии наказали многодетного отца из Калмыкии после жалобы соседа. Суд признал мужчину виновным, и, учитывая смягчающие обстоятельства — наличие пятерых несовершеннолетних детей на иждивении, наличие постоянных работы и места жительства — назначил ему штраф размером 30 тысяч рублей.

Ранее уголовное дело завели на пенсионерку, выступавшую за мир между Россией и Украиной.