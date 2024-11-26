Подозреваемый в нападении на 17-летнюю школьницу хотел отомстить ее отцу

Мужчина, которого подозревают в нападении на 17-летнюю школьницу в Красноярском крае, работал на ее отца. Об этом сообщает прокуратура региона.

По предварительной информации, россиянин пришел к начальнику, чтобы причинить вред его животным, но в загоне заметил его дочь. Подозреваемый несколько раз ударил несовершеннолетнюю палкой по голове.

«Когда девушка упала без сознания, подозреваемый скрылся с места происшествия», – сообщается в публикации.

Причиной такого поступка стала месть. Известно, что в момент инцидента фигурант разбирательств находился в состоянии алкогольного опьянения.

Россиянина уже задержали. По словам местных жителей, он уже отбывал наказание за совершение тяжкого преступления.

Инцидент произошел накануне. Изначально предполагалось, что на пострадавшую напали свиньи, но позже в следственном комитете допустили, что девушку мог ударить рогом бык, после чего она упала, потеряла сознание и была искусана свиньями.

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