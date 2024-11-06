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На Урале повысился риск аварий из-за коров, слизывающих соль с дороги

В Челябинской области коровы слизывают с дороги соль, повышая риск аварий

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Shutterstock/Tungalag Balzhirova

В Челябинской области рогатый скот создает аварийную ситуацию на участке федеральной трассы М-5, слизывая посыпанную на дороге соль. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу Южноуральского Автодора.

«Ситуация на км 105 дороги подъезд к Екатеринбургу, трассы М-5 — на проезжую часть вышли три коровы и слизывают противогололедную соль», — рассказали в Автодоре, добавив, что животные были замечены со стороны полосы в сторону Челябинска.

Водителей призвали сохранять во время движения повышенную концентрацию.

До этого вышедшая на дорогу корова стала виновницей ДТП в Республике Бурятия. Водитель «Toйота Виста» не заметил корову, которая вышла на дорогу, после чего авто съехало в кювет и опрокинулось. Находившиеся в салоне 43-летняя женщина и ее четверо детей получили травмы различной степени тяжести, их забрали в больницу.

Ранее в Волгограде сотрудница фермы отсудила 420 тыс. рублей за нападение коровы.

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