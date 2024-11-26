В Красноярском крае после нападения свиней на девушку задержали подозреваемого

В Красноярском крае по делу о девушке, на которую напали свиньи, задержан местный житель. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Как полагают следователи, живущий по соседству мужчина причастен к ситуации. По версии правоохранителей, россиянин нанес 17-летней пострадавшей травмы, из-за которых она потеряла сознание в пристройке со свиньями.

«В настоящее время подозреваемый доставлен в следственный отдел для проведения с ним следственных действий», – сообщается в публикации.

Как сообщает Telegram-канал Kras Mash со ссылкой на местных жителей, 40-летний подозреваемый уже был судим за тяжкое преступление. Во время инцидента россиянин был пьян, он хотел причинить вред животным семьи, но девушка ему помешала.

До этого предполагалось, что причиной произошедшего мог стать бык. Школьница, как считалось ранее, пришла в помещение и столкнулась с быком, который ударил ее рогом. После травмы подросток потерял сознание, затем его якобы загрызли свиньи.

Пострадавшая умерла. По предварительной информации, россиянка получила повреждение бедренной артерии и потеряла много крови.

Ранее пожилой житель Таиланда сумел отбиться от крупного медведя.