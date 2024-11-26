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Назван самый надежный способ защиты от половых инфекций

Врач Соболева: презервативы являются самым надежным средством защиты от инфекций

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Презервативы являются самым надежным средством защиты от половых инфекций. Об этом в интервью РИАМО сообщила акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, завотделением в клинике «Мак ЭКО» Виктория Соболева.

«Побочных эффектов у них нет, а аллергия на латекс встречается лишь у 3% населения», — отметила специалист.

Она привела данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым более одного миллиона людей в мире ежедневно заражаются инфекциями, передающимися половым путем (ИППП).

Презервативами можно пользоваться даже аллергикам, для них существуют специальные безлатексные изделия, напомнила врач.

Кроме того, Соболева посоветовала ответственно подходить к выбору средств для интимной гигиены. Приобретать их следует только в аптеках, внимательно изучив состав. Они не должны содержать ароматизаторы, красители и агрессивные химические вещества.

Ранее врач раскрыла, какое белье может навредить женщине.

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