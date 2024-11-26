Врач раскрыла, какое белье может навредить женщине

Стринги смотрятся красиво, но могут навредить, поэтому рекомендуется надевать их лишь на короткий промежуток времени. Об этом в интервью РИАМО сообщила акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, завотделением в клинике «Мак ЭКО» Виктория Соболева. По ее словам, частое ношение такого белья может привести к нарушению оттока крови от половых органов.

«Белье из синтетических материалов провоцирует раздражение, сухость и трение. А от трения нарушается целостность кожи и слизистых, в результате возрастает риск образования трещин», — отметила Соболева.

Специалист посоветовала носить белье из натуральных тканей, которое полностью закрывает ягодицы.

Врач-акушер-гинеколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сабина Ханмирзоева до этого предупреждала, что синтетическое белье может спровоцировать развитие вагинального кандидоза (молочницы).

Кроме того, по ее словам, провоцирующими факторами являются изменения гормонального фона, например, во время беременности или полового созревания, сниженный из-за болезни иммунитет, лечение антибиотиками, сахарный диабет, аллергия.

Ранее врач предупредила об опасных интимных смазках.