Губернатор рассказал о запертых на борту затонувшей яхты Sea Story туристах

Губернатор Красного моря Амр Ханафи заявил, что роскошному судну Sea Story потребовалось всего пять минут, чтобы затонуть с находящимися внутри туристами. Об этом сообщает The Sun.

Ханафи отметил, что первоначальной причиной аварии, по словам иностранцев и египетского экипажа, стала большая волна с моря, которая обрушилась на судно. Губернатор добавил, что происшествие произошло внезапно и быстро — оно заняло около пяти или семи минут, и некоторые пассажиры, которые находились внутри кают, не успели выбраться.

По словам Ханафи, многие из тех, кого все еще считают пропавшими без вести, предположительно являются опытными дайверами.

Яхта Sea Story с более чем 30 пассажирами на борту затонула рано утром 25 ноября в Красном море у берегов египетского Марса-Алама. На судне находился 31 турист из разных стран и 14 членов экипажа.

Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев заявил, что российских граждан на борту судна не было — ни среди туристов, ни среди экипажа.

Ранее судно Bayesian затонуло в районе города Палермо, расположенного на итальянском острове Сицилия.