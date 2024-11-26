Эксперты рассказали, на чем строится заработок блогеров

Коммерческая составляющая влияет на то, что блогерство из хобби постепенно превращается в полноценную профессию. Об этом RusNews24.ru рассказала научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея, ведущий научно-просветительского канала «Музейные истории с Катрин», финалист проекта «Топ Блог» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Екатерина Бородина.

По ее словам, блогеры могут выстроить свой заработок на рекламных интеграциях, партнерских программах и спонсорстве. Креативный продюсер, эксперт по продвижению видео контента Алексей Кушнеров, в свою очередь, отметил, что заработок возможен и при отмене монетизации на территории России.

«На самом деле заработать, возможно, и сейчас просто немножечко с других источников трафика. Я говорю о медийности, если ты медийный, продавай рекламу, продавай свои товары, продавай свои услуги, никаких проблем нет», — сказал он.

Депутат Государственной думы Татьяна Буцкая до этого предложила запустить в России реестр блогеров, пропагандирующих традиционные и семейные ценности. По словам парламентария, в реестр можно также включить тех блогеров, которые ведут патриотическую повестку для российской молодежи. С соответствующим предложением Буцкая выступила на заседании рабочей группы по блогосфере.

Ранее в Госдуме объяснили необходимость маркировки блогеров-медиков.