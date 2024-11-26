В Минсельхозе оценили доступность российских продуктов в мире

Продукты питания в России стали самыми доступными в мире, несмотря на ситуацию с ростом цен. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, передает ТАСС.

«Вот если посмотреть даже не с точки зрения «цена к цене», а по ППС (паритет покупательной способности — «Газета.Ru»), у нас самые доступные продукты питания в мире. Поэтому мы можем накормить себя. И мы видим потенциал экспорта в другие страны просто за счет конкуренции», — сказала глава ведомства.

Лут добавила, что сейчас Россия занимает третье место в мире по поставкам продовольствия в натуральном выражении. Министр предположила, что страна может подняться на первую строчку в рейтинге, если «поработает с технологиями».

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил «Газете.Ru», что жесткий контроль цен на продукты в российских магазинах не нужен. Самый лучший вариант, по его словам, — это диалог между бизнесом и властью.

Ранее в магазинах России рухнуло число товаров по акции до многолетнего минимума.