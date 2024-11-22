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Экономист назвал лучший способ для борьбы с ростом цен

Балынин: лучший вариант борьбы с ростом цен — диалог производителей и властей

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KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Жесткий контроль цен на продукты в российских магазинах не нужен. Самый лучший вариант — это диалог между бизнесом и властью, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Считаю, что в условиях рыночной экономики жесткий контроль не только не нужен, но и невозможен. В то же время, на мой взгляд, наличие мониторинга цен как со стороны федеральных органов власти, так и со стороны региональных органов власти необходимо. И, соответственно, по итогам выявления роста цен на какой-либо товар выше установленного ЦБ таргета в 4% целесообразно запрашивать как минимум у крупных производителей соответствующие обоснования такого роста. Самый лучший вариант противодействия росту цен — конструктивный диалог между производителями и органами государственной власти», — уверен экономист.

Балынин предложил в дальнейшем оперативно разбираться, насколько обоснования повышения цен являются объективными. Он также напомнил об активном использовании соглашений о сдерживании роста цен в России. На прошлой неделе власти 21 региона России заключили с предпринимателями соглашения о сдерживании роста цен на сливочное масло. По мнению экономиста, это стало возможным благодаря ответственным и упорным действиям территориальных подразделений ФАС России.

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