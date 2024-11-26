Шереметьевские таможенники нашли в посылке из Таиланда банку с гашишным маслом

В Шереметьево таможенники обнаружили в посылке, направлявшейся россиянке, банку гашишного масла. Об этом сообщает ФТС России.

По информации службы, таможенники в Шереметьево задержали посылку, которая следовала из Таиланда на адрес жительницы Подмосковья. Среди орехов в картонной коробке находилась банка с надписью «Yellow oil, Green Herb». Внутри нашли 222 грамма гашишного масла.

После произошедшего 64-летнюю получательницу посылки задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в крупном размере. По этой статье максимальное наказание составляет до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Россиянку отпустили под подписку о невыезде.

До этого в Ленобласти таможенники поймали россиянина с коллекцией минералов, которую он пытался незаконно вывезти в США. У него нашли 402 необработанных камня различного цвета и формы.

Ранее новосибирские таможенники поймали иностранца, пытавшегося вывезти из России $32 тысячи.